وحذر أبو ردينة، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وأضاف "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائليي، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء " .

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلى المتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأن لا تكتفى بسياسة الاستنكار، لأن الأوضاع على الأرض أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعياتها.

