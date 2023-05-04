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استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس

الخميس، 04 مايو 2023 09:35 ص
استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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قالت مصادر فلسطينية، صباح الخميس، إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل، استشهدوا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، للبلدة القديمة في مُحافظة "نابلس"، الواقعة فى شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، بعد تصدى مقاومين فلسطينيين لها. 
وحاصرت القوات منزلا في البلدة، وورد أنه جرى استخدام القذائف ضد المنزل. 

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أحد عشر فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة. 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة "جنين"، شمالا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.. ومن "بيت لحم"، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، خلال حملة مُداهمات بالمُحافظة، فيما جرى اعتقال شاب من "رام الله"، بوسط الضفة. 
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة "طولكرم" بشمال غرب الضفة. 

 

 


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