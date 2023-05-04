استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، بعد تصدى مقاومين فلسطينيين لها.

وحاصرت القوات منزلا في البلدة، وورد أنه جرى استخدام القذائف ضد المنزل.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أحد عشر فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.