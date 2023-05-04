وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس "فى مثل هذه المواقف الصعبة والعصيبة، يظل الرئيس دائما هادئا وواضحا ويتميز برباطة الجأش".

وكان بيسكوف قد اتهم في وقت سابق من اليوم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الأوكرانى على الكرملين، واصفا محاولات التبرؤ من قبل كييف وواشنطن "سخيفة تماما".

وأضاف - بهذا الشأن - "نحن نعلم أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن"، موضحا أن كييف تفعل ما تؤمر به.

وتعليقا على رد فعل روسيا على الهجوم، قال بيسكوف "إنه قد يأخذ أي صورة من الصور دون أن يعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن".

ومن جانبها، قالت الخارجية الروسية - في بيان اليوم - "إن الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد المحاولات الفظيعة لارتكاب أعمال إرهابية، وسنرد وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة بلادنا".