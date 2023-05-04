الداخلية تداهم 11 مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان فى القليوبية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عدد (11) مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص، كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز، لأربعة منهم معلومات جنائية).

وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.