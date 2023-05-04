اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا لن تراه مصر

الخميس، 04 مايو 2023 11:19 ص
البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا لن تراه مصر خسوف القمر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس فسوف يحدث خسوف شبة ظل للقمر يوم غد الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشوال لعام 1444هـ. 

تغطى منطقة شبه ظل الأرض 96,4 ٪ تقريباً من سطح القمر، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا –  قارة أستراليا –  معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطى – المحيط الهندى– القارة القطبية الجنوبية)

وعن الخسوف شبه الظلى للقمر، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك،  أن الكرة الأرضية ستشهد غد الجمعة أول خسوف للقمر في عام 2023 ونوعه شبه ظلي وتصعب رؤيته في مصر، مضيفا أن الخسوف شبه الظلي للقمر يحدث عندما يمر القمر من خلال شبه ظل الأرض، وفى هذه الحالة يقل بريق القمر قليلا عن المعتاد، يكاد يكون غير ملحوظ، ويغمق لونه قليلا أيضا إلى أن يخرج من شبه ظل الأرض.

وأشار إلى أن هذا الخسوف سيكون مرئيا فى شرق إفريقيا وأجزاء من شرق أوروبا وجميع أنحاء آسيا وأستراليا، وتكون ذروة الخسوف فى القاهرة الساعة 10:22 مساء تقريبا.


البحوث الفلكيه

معهد الفلك

خسوف القمر

خسوف



الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية: الكرة الأرضية على موعد مع كسوف هجين للشمس اليوم لن يرى فى مصر

الخميس، 20 أبريل 2023 01:00 ص

البحوث الفلكية: لم يتم تحديد مكان سقوط القمر الصناعى RHESSI حتى الآن

الخميس، 20 أبريل 2023 11:56 ص

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية بقوة 5.3 ريختر على بعد 551 كم شمال مطروح

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:45 م

البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات 2023.. فيديو

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:00 ص

البحوث الفلكية: غرة شهر ذو القعدة لعام 1444 هجريا فلكياً الأحد 21 مايو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر يوم الجمعة المقبل لن يُرى فى مصر

الإثنين، 01 مايو 2023 11:20 م

البحوث الفلكية: قمر "الحليب" يزين سماء مصر غدا بقرص بدر مكتمل

الخميس، 04 مايو 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة