الأمين العام للأمم المتحدة يعين ممثلة خاصة جديدة فى الصومال

كتبت : هند المغربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تعيين كاتريونا لينج من المملكة المتحدة كممثلة خاصة جديدة له فى الصومال ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال، خلفا لجيمس سوان.

وأعرب الأمين العام فى بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، عن امتنانه العميق للخدمات المتفانية التى قدمها جيمس سوان خلال فترة توليه مهمته ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.

يذكر أن الممثلة الجديدة للأمم المتحدة كانت قد شغلت منصب المفوض السامى البريطانى فى نيجيريا من نوفمبر 2018 حتى أبريل 2023 ،وقبل ذلك، كانت السفيرة البريطانية فى زيمبابوي من 2014 حتى 2018، كما تقلدت عدة مناصب في الحكومة البريطانية والتنمية الدولية، مثل منصب نائب رئيس وحدة استراتيجية رئيس الوزراء (2000-2004)، ومديرة حقوق الإنسان فى وزارة العدل (2009-2012). ) ورئيس دائرة التنمية الدولية فى السودان (2006-2009)ـ و ترأست مكتب الأمم المتحدة للتنمية في الصومال من 1993 إلى 1994.