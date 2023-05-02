وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتمتع نكويتا سلامي بخبرة تمتد ثلاثين عاما في مجال الشؤون الإنسانية والحماية، غالبيتها في الميدان، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت مديرة للمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.