نيويورك (أ ش أ)

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلمنتين نكويتا سلامى، من الكاميرون، نائبة لممثله الخاص فى السودان، وستصبح أيضا منسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية فى السودان خلفا لـ "كاردياتا لو نديا"، من السنغال، التى أعرب الأمين العام عن امتنانه لتفانيها فى العمل.