الاحتلال يقتحم البلدة القديمة فى "نابلس".. ومواجهات شمال غرب رام الله

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحت بلدة بيت ريما، وإن مواجهات اندلعت في المكان، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بالرصاص الحي، بالأطراف السفلية من الجسم، مشيرين إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم في البلدة.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أحرقت بشكل متعمد سيارة أحد سكان البلدة، بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز، كما تعرضت العديد من ممتلكات المواطنين للتخريب والتكسير المتعمد.

وفي السياق ذاته، أصيب ثلاثة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة "النبي صالح".