إنهاء الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بالبحيرة

وأضاف أنه تم توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء الإمتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بمحافظة البحيرة على النحو التالي : -

- امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو.

- الصف الثالث الإعدادي العام من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى السبت 20 مايو.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو.

- الصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

- وتجري إمتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى السبت 20 مايو.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

- وتبدأ إمتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو.

- صفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثاني الثانوي العام" تبدأ يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو.

- صفوف النقل للتعليم الفني نظام 3 سنوات "الأول والثاني الثانوي الفني" من يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو.

- وتجري امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 5 سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو.