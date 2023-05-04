إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، مما تسبب في إصابة مستقليها.

وكان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، والذي وقع أمام مدخل دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من جنى عيد إبراهيم، 27 سنة، وهيام كمال جرجس، 40 سنة، وجبير خلف علي، 30 سنة، وفرج جرجس جبرائيل، 40 سنة وميخائيل فرج، 40 سنة، وسمسم غبريال، 40 سنة وفرج جرجس فرج، 45 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتحرير محضر بالواقعة، وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.