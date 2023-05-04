إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا باستقبال مستشفي بني سويف التخصصي 4 حالات يشتبه تسمم غذائياً بعد ظهور أعرض التسمم من القيئ والمغص المعوى وارتفاع في دراجات الحرارة، بعد تناولهم وجبة، واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلا من هم ملك أحمد محمد 11 سنة، ويوسف أحمد محمد 4 سنوات، وندا أحمد محمد 3 سنوات، وحنين أحمد محمد 2 سنة، حالتهم مستقرة بعد إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.