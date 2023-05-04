اليوم السابع
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إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

الخميس، 04 مايو 2023 10:14 م
إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 4 أطفال أشقاء من أسرة واحدة، مساء اليوم بالاشتباه بالتسمم الغذائى فى قرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، بعد تناولهم وجبة طعام مكونة من البيض والبطاطس.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا باستقبال مستشفي بني سويف التخصصي 4 حالات يشتبه تسمم غذائياً بعد ظهور أعرض التسمم من القيئ والمغص المعوى وارتفاع في دراجات الحرارة، بعد تناولهم وجبة، واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلا من هم ملك أحمد محمد 11 سنة، ويوسف أحمد محمد 4 سنوات، وندا أحمد محمد 3 سنوات، وحنين أحمد محمد 2 سنة، حالتهم مستقرة بعد إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
 
 

 


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