إصابة 10 فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق مطار سوهاج الدولى وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن حادث التصادم إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على طريق المصار الدولى بين سيارة ميكروباص وأحد أعمدة الإنارة المجاورة للطريق الامر الذى نتج عنه إصابة مستقلى السيارة تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص تبين أنهم يوسف. ش. ح 14 سنة مصابا باشتباه كسر بالضلوع، وإصابة زياد. ش. ح 8 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسيف شعبان. ح 13 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة محمود. م. م42 سنة بجرح قطعى بالرأس، إصابة كريمان. ف. م 32 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة نعناعه. م. ا 38 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعفاف. م. ع. 55 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة محمد. ا. ح 16 سنة باشتباه كسر بالساق الأيسر، وإصابة حسن. أ. ح 17 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسن، وإصابة حنين. ر. م 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتصرح بالخروج للإصابات البسيطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة حيال الواقعة.