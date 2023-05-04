إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارة وتوك توك فى منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

نكلا أمام منطقه الشون ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين. أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك أعلى طريق منشأة القناطر-، وتم نقل المصاب إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر بوجود مصادمة ومصاب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وأسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .