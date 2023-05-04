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إصابة شخصين في حريق بطريق أسيوط الزراعي بالجيزة

الخميس، 04 مايو 2023 12:19 م
إصابة شخصين في حريق بطريق أسيوط الزراعي بالجيزة حريق -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصين في حريق اشتعل بمخلفات بمنطقة أطفيح في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمدخل مدينة أطفيح، بطريق مصر أسيوط الزراعي. 
 
انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات، وأسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى أطفيح المركزي.
 
تم محاصرة الحريق وإخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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