اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 09:36 ص
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إخماد حريق فى كشك حلوانى بنادى بلدية المحلة

الخميس، 04 مايو 2023 09:36 ص
إخماد حريق فى كشك حلوانى بنادى بلدية المحلة جانب من الحريق - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بالمحلة من السيطرة على حريق اندلع في كشك تابع لمحل حلوانى شهير داخل نادي بلدية المحلة فجر اليوم دون وقوع إصابات، وأتت النيران عليه بالكامل.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل نادي بلدية في فجر اليوم.
 
انتقلت الحماية المدنية وقوة أمنية لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها، وتبين اندلاعها في كشك حلواني شهير تابع لأحد المحلات والمستأجر داخل النادي، وتم انتداب الادلة الجنائية لفحص مكان الحريق للوقوف على اسبابه وملابساته.
 
 
 
 


 

 


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المحلة

اخبار الحوادث

نادى بلدية المحلة



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