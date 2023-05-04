إخماد حريق اشتعل بمحل تجارى في بولاق الدكرور

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بمحل تجاري في شارع المساكن، بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب شاب فى حادث نتيجة سقوطه خلال قيادته دراجة بخارية أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن شابا أثناء قيادته دراجة بخارية، سقط من أعلاها، وأصيب بعدة إصابات بأنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.