19 محلاً وواجهة عمارتين سكنيتين.. حصيلة حريق سوق مدينة كوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد شوقى مصطفى، رئيس مركز و مدينة كوم أمبو ، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر و التلفيات وتحديد التعويضات للمضارين، فى الحريق الهائل الذى اندلع صباح اليوم فى عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو، مع إعداد تقرير وافى للعرض على محافظ أسوان.

وقال رئيس المدينة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحريق اندلع فى 19 محل تجارى وكشك للملابس والأحذية، وواجهة عمارتين سكنيتين، وتم السيطرة على النيران فى غضون ساعتين، بعد أن اندلعت فى عدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد باندلاع حريق هائل بعدد من المحال التجارية بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران بعد امتداداها إلى عدد من المحال التجارية الموجودة فى المكان، والقريبة من محطة القطار بالمدينة، وكلف مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.