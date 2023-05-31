10مستثمرين فلسطينيين يزورون جمعية رجال الأعمال لبحث استيراد الأسمنت والأدوية

كتب هانى الحوتى

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين ، وفد رجال أعمال من فلسطين، على هامش زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لبحث التعاون في تعزيز فرص والتجارة والاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين.

وضم الوفد الفلسطيني 10 رجال أعمال يمثلون قطاعات الأسمنت والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، والزراعة، والجلود والأحذية والبترول، وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى المنسوجات.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية بوفد رجال الأعمال الفلسطيني وبالعمل على إقامة تعاون مشترك بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية للبلدين.

وأشار يوسف، أن هذا اللقاء بداية جيدة لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يمكن البدء بالتعاون في القطاع الخدمي، معلنا ترحيب الجمعية بإعداد وفد لزيارة فلسطين للاطلاع على الفرص الاستثمارية ومناقشة تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص بالبلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أحمد الحاج حسن الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية الفلسطيني، أن الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء يضم 8 وزراء لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفلسطين وتوقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات عديدة ومنها المواصفات والمقاييس.

وأشار إلى رغبة الجانب الفلسطيني في تنظيم زيارة لرجال الأعمال المصريين سيتم الترتيب لها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى رغبة بلاده في نفاذ المزيد من الصادرات المصرية لفلسطين خاصة للضفة الغربية.

وأكد حسن أن فلسطين مهتمة بالتصدير لجميع الدول في الصناعات التقليدية، والجلود، وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد سوقا كبيرة ومنفذ لأسواق أوروبا بسبب الاتفاقيات التجارية الموقعة، مضيفاً أن مناخ الأعمال يتمتع ببيئة قانونية للاستثمار أعدت حديثاً، وقطاع مالي ومصرفي مستقر وقوي ويتعامل بجميع العملات بالإضافة إلى قيام الحكومة بإعداد قانون جديد للشركات.

وأشار أن فلسطين أرض خصبة للاستثمار، كما تقدم هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية حوافز عديدة للمستثمرين، لافتا إلى أن الهيئة تشرف على 3 مناطق صناعية يديرها القطاع الخاص في فلسطين في غزة واريحا وبيت لحم، وقريبا منطقة صناعية بمنطقة الخليل.

ولفت حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بدولة فلسطين، أن هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية والمؤسسة الفلسطينية وقعوا اتفاقية لقبول مواصفات الطرفين فيما يتعلق بالصادرات المصرية والفلسطينية للعمل على تعزيز التعاون التجاري.

وأعرب أعضاء الوفد الفلسطيني عن رغبتهم في استيراد الأسمنت الأبيض ومدخلات إنتاج زراعية والمواد الأولية لصناعة الأدوية ومكسبات الطعم للأغذية والأدوية بجانب نقل التجربة المصرية في إنشاء مناطق حرفية مثل مدينة الجلود وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن الجانب المصري أعرب عن تمنياته بقيام وفد فلسطيني بالمشاركة في معرض فوود افريقيا بجناح خاص للشركات الفلسطينية.