جمعية رجال الأعمال تبحث مع رئيس "تنمية الصعيد" فرص الاستثمار فى المشروعات التنموية

كتب هانى الحوتى

بدعوة من هيئة تنمية الصعيد التقى وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة بمقرها لبحث فرص التعاون ومجالات الاستثمار في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظات الصعيد في القطاعين الزراعي والصناعي، وذلك بحضور مديري الاستثمار بمحافظات جنوب وشرق ووسط الصعيد رؤساء الإدارات المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والتخطيط والسادة مستشاري رئيس الهيئة ومديري الإدارات ومديري عام الإستثمار بمحافظات صعيد مصر، كما شارك في اللقاء ممثلاً عن هيئة التنمية الصناعية .

وجاءت الزيارة في إطار اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي الصناعة والبحث العلمي، ولجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وخلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد اللواء أ.ح مهندس شريف صالح أن هيئة تنمية الصعيد تسعي مع شركاء النجاح لتحقيق إنجازات فعلية من خلال عملية دفع الاستثمار والتنمية المستدامة والشاملة لمحافظات الصعيد بما يهدف إلي دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين.

وأضاف، أن الهيئة هدفها التنمية في مناطق الصعيد والتي تشكل مساحة كبيرة من مصر وذلك كجزء أصيل من اختصاص الهيئة ومن منطلق دورها كجهة معنية بالاستثمار، هذا بجانب العمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية، (مصر 2030 للتنمية المستدامة) سواء داخل أو خارج محافظات الصعيد لخدمة وصالح البلد وهذا هو الهدف القومي والنبيل المشترك مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

وقال رئيس الهيئة، إن الله قد أنعم علي مصر في السنوات الماضية بوجود قيادة سياسية تتمتع بالإرادة والعزيمة والاصرار على تحقيق أهداف التنمية والتي يعتبر قد بالفعل جزء كبير منها على أرض الواقع، وسنشهد تحقيق المزيد للوصول إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين .

وأكد اللواء صالح أن هيئة تنمية الصعيد، تعتبر بمثابة الشريك الرئيسي لرجال الأعمال للاستثمار في مصر، مضيفا قائلاً لمديري الاستثمار بالمحافظات: " لقائنا بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يمثل فرصة عظيمة وقوية لجذب الاستثمار المباشر لمحافظات الصعيد، ونحن لدينا الإرادة القوية لتحقيق هذا الاستثمار على أرض الواقع، ولن أسمح بأن يكون أي موظف بالهيئة معوق لدفع هذا الاستثمار".

وفي الختام دعا رئيس الهيئة، جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم عددا من الزيارات الميدانية لمحافظات الصعيد للتعرف على فرص الاستثمار الزراعي والصناعي على ارض الواقع، مرحبا بالتعاون ببروتوكول التعاون مع الجمعية ومؤكداً على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص.

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، أن الجمعية ستبحث مع هيئة تنمية الصعيد عقد مؤتمراً كبيراً للترويج للاستثمار في محافظات الصعيد بعد أن يتم الاتفاق واختيار مدينة أو محافظة لاقامة المؤتمر كعاصمة للترويج للاستثمار في الصعيد.

واستعرض مسئولي الهيئة ومديري الاستثمار لاستفاضة المشروعات التنموية والاستثمارية المتاحة للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة في كل من محافظات الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، بالاضافة إلي محافظة البحر الأحمر، كما تم فتح باب الحوار والمناقشات والاستفسارات الايجابية من الحضور من السادة أعضاء الجمعية الذين اعبروا عن بالغ اعجباهم واهتمامهم بما طرح عليهم من مشروعات .