اليوم السابع
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وفاة معلم متأثرًا بإصابته في حادث مروري بنجع حمادي في قنا

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:53 ص
وفاة معلم متأثرًا بإصابته في حادث مروري بنجع حمادي في قنا جثة
قنا صابر سعيد

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توفي معلم بنجع حمادي، اليوم الأربعاء،  متأثرًا باصابته في حادث مروري على الطريق الصحراوي، منذ 15 يوما.

 كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابته مؤمن وائل الحلو، أخصائي صحافة بمدرسة الفنية الزخرفية للبنات بالألومونيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية،  في حادث مروري على الطريق الصحراوي،  منذ قرابة 15 يومًا، وتم نقله للعلاج في العناية المركزة، وتوفي متأثرا بإصابته.

 جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما نعى العديد من الأشخاص على صفحات التواصل الاجتماعي المعلم الراحل لحسن خلقه وسمعته الطيبة.
 

 


 

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