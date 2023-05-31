وزير خارجية الكويت: نولى اهتماما كبيرا تجاه تعزيز التعاون مع دول الآسيان

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أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن دولة الكويت تولي اهتمام كبيرا تجاه تعزيز التعاون في مجالات متعددة مع دول الآسيان وخاصة في ظل تعاظم الفرص الاستثمارية المتزايدة في المنطقة وللدور الحيوي البارز الذي تضطلع به دول الآسيان في التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية.

وقال الشيخ سالم الصباح - في بيان للخارجية الكويتية عقب لقائه الثلاثاء مع سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالكويت - أن اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ودول الآسيان ودعم التكامل الإقليمي في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها وتبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمارات بين دولة الكويت والدول الأعضاء وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والعمالة والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وأطر التنسيق المشترك حيالها.