اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية الجزائر يصل نيويورك للتحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:00 ص
وزير خارجية الجزائر يصل نيويورك للتحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن رئيس وزراء الجزائر
ا ش ا

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وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك في زيارة عمل تندرج في سياق التحضير لانتخابات الجمعية العامة حول تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم السادس من يونيو المقبل.
 
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، خلال هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب الأمين العام وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية، وذلك بهدف استعراض الأهداف والأولويات التي ستسعى الجزائر تحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن وحشد المزيد من الدعم استعدادا لاستحقاق السادس من يونيو، وكذلك التحضير للمحطات التي تلي هذا الموعد.
 
يذكر أن الجزائر تشارك في هذه الانتخابات كونها مترشحة لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025، وهو الترشيح الذي حظي، بحسب البيان، "بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة".

الجزئر

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