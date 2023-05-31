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وزير الخارجية الفلسطينى: المستوطنون يعيشون على 20% من أراضى الضفة

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:58 م
وزير الخارجية الفلسطينى: المستوطنون يعيشون على 20% من أراضى الضفة وزير الخارجية الفلسطينيين رياض المالكى
الأمير نصرى

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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن إسرائيل وضعت نصب أعينها منذ العام 1967 أن هذا الاحتلال إحلالي، أي يحل المستوطنون محل السكان الأصليين، وفرض واقع على الأرض يمنع من إقامة الدولة الفلسطينية، وتستمر في الضم التدريجي للأرض بالبناء الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين والتشريعات التي تبيح الاستيطان.
 
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لم تعلن أبدا على موافقتها على إقامة دولة فلسطين، أو استعدادها الانسحاب من الأرض الفلسطينية، فهذه السياسة غير المعلنة تريد أن تضم كل الأرض الفلسطينية، وفي المقابل نعمل كقيادة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام هدم المنازل ومصادرة الأراضي ونقل المستوطنين للأرض الفلسطينية.
 
وذكر أن المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية كان عاجزا كل العجز عن الوقوف أمام السياسات الإسرائيلية، والتي نجحت أن تنتقل من 67 من صفر مستوطنين إلى 750 ألف مستوطن، يمثلون 20% ممكن يسكن في الأرض الفلسطينية بنحو 170 مستوطنة غير شرعية، وستستمر حتى تصل لنقطة أن تكون الأرض الفلسطينية غير صالحة لإقامة دولة عليها.

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رياض المالكي

إسرائيل

المستوطنون

إقامة الدولة الفلسطينية

هدم منازل الفلسطينيين

الاستيطان



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