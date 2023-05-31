اليوم السابع
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وزارة القوى العاملة تُعلن عن 3687 فُرصة عمل فى 12 محافظة.. تعرف عليها

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:49 ص
وزارة القوى العاملة تُعلن عن 3687 فُرصة عمل فى 12 محافظة.. تعرف عليها وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023 .
 
ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل "..
 
وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظة،هي: القاهرة ، وأسيوط ، ودمياط ، والغربية، والدقهلية ، والفيوم ، والسويس ، والقليوبية ، والشرقية،والإسماعيلية ،وسوهاج ، وجنوب سيناء في التخصصات الاتية : مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات ،ومياكترونيكس، ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وعمال إنتاج ، وعضو فريق ، ومندوبين توصيل ، وأخصائيين إجتماعيين ، ومدرسين جميع التخصصات ، واخصائيين تسويق وتمويل ، وسكرتارية ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، ومشرفين رياض أطفال ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وعمال زراعيين وتخصصات أخرى .
 
وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..
 
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .
 
 
 

القوى العاملة

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وظائف القوى العاملة



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