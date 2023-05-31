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وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:00 ص
وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو وزارة التضامن الاجتماعي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الخميس صرف معاشات شهر يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كافة الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين. 
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
على جانب آخر، يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاشا استثنائيا لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية، وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه، وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

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