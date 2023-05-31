نجاح استئصال مثانة مريض نتيجة ورم سرطانى بالأقصر لأول مرة.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نجاح عملية إجراء استئصال كلى للمثانة لمريض نتيجة ورم سرطانى بها بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، وذلك فى جراحة تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات الهيئة.

وفى هذا الصدد نجح أطباء قسم جراحة المسالك البولية فى استئصال كلى للمثانة والبروستاتا، والحويصلة المنوية وجزء من غشاء المساريقا (الغشاء الذى يربط الأمعاء بجدار البطن)، حيث تمت زراعة الحالبين تحت الجلد، وخضع المريض للمتابعة بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى الاطمئنان على حالته، وخروجه من المستشفى بصحة جيدة.

فيما عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر يوم علمى عن جراحات العظام، حيث تعتبر جراحات العظام بتخصصاتها المختلفة مثل (جراحات اليد، جراحات المفاصل الصناعية، جراحات عظام الأطفال، جراحات القدم والكاحل، جراحات العمود الفقرى، جراحات إصابات الملاعب) من الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفياتها بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك من خلال مجموعة من مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين فى مجال جراحات العظام.

وحاضر فى اليوم العلمى الدكتور جمال أحمد حسنى (أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بنها – ورائد جراحات التطويل وإصلاح التشوهات فى مصر والشرق الأوسط وعضو جمعية جراحة عظام الأطفال الأوروبية وعضو جمعية جراحة العظام SICOT الدولية والرئيس السابق لجمعية جراحة العظام المصرية، وتم عقد اليوم العلمى لأطباء جراحة العظام بمستشفيات الهيئة بالأقصر، وذلك ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة لمقدمى الخدمات الطبية بالهيئة، وعُقد اليوم العلمى بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية.