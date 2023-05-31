وأضاف ميدفيديف - تعليقا على تصريح وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفيرلى بأن أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج أراضيها - إن "بريطانيا العظمى تعمل كحليف لأوكرانيا، حيث تزودها بالمساعدات العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربا غير معلنة ضد روسيا".

وتابع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: أنه في مثل هذه الحالة يمكن اعتبار أي من مسئول بريطاني، سواء كان عسكريا أو مدنيا، مساهما في هذه الحرب وهدفا عسكريا مشروعا.