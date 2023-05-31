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مواعيد المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية2022

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:23 ص
مواعيد المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية2022 هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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أعلنت أمس هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد المتقدمين المتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ونشرت الهيئة مواعيد التقدم كالآتى:
 
أولًا: يوم السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.
 
ثانيًا: يوم الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات "القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".
 
ثالثًا: يوم الإثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجى جامعات "الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".
 
ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية. 
 
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

 


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