مواعيد المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية2022

كتب: محمد أبو ضيف

أعلنت أمس هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد المتقدمين المتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ونشرت الهيئة مواعيد التقدم كالآتى:

أولًا: يوم السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.

ثانيًا: يوم الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات "القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".

ثالثًا: يوم الإثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجى جامعات "الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".