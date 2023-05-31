مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى المحور المركزى فى الجيزة وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.