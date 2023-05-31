اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 04:38 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:02 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة حادث سير _ ارشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى المحور المركزى فى الجيزة وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالمحور المركزى فى الجيزة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 
 

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

حادث مرورى



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