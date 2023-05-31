مصرع طفل صدمته سيارة بإحدى قرى المنيا

لقى طفل عمره 4 سنوات مصرعه، حيث صدمته سيارة داخل قرية بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة، وسلم قائد السيارة نفسه إلي مركز الشرطة، فيما تم التحفظ علي جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بطفل داخل قرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع طفل 4 سنوات، مقيم بقرية غرب مركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وسلم قائد السيارة نفسه إلي مركز الشرطة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي السيارة لحين استكمال التحريات.

وقبل قليل شهد مركز أبوقرقاص وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة أمام محطه المياه وقريتي أبيوها وأتليدم، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج..