اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 06:08 م
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

الأربعاء، 31 مايو 2023 05:17 م
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية إسعاف أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب  8 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة و 3 تكاتك علي طريق طبلوهاالتابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة و3 تكاتك علي طريق طبلوها بدائرة المركز، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين مصرع شخص وإصابة 8 أخرين ، جميعهم مصابين  بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، على الفور إنتقلت سيارات إلاسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت شادى نبوى البدرى مشرف الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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