مصدر طبي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ 23 مصابا في حادث إنقلاب سيارة في الدقهلية

الدقهلية محمد الحبشي

كشف مصدر طبي بمحافظة الدقهلية، تفاصيل الحالة الصحية لـ 23 مصابًا انقلبت بهم سيارة ربع نقل داخل ترعة على طريق الدير ميت العامل، بنطاق مركز أجا.

وصرح المصدر أنه تم تحويل مصابين لمستشفى الدولي بالمنصورة، وهما هاشم أحمد شحاتة 30 سنة - سائق مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، لإصابته بكسر مضاعف بالذراع، وسومة إبراهيم المرسي 50 سنة، لإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج.

وأضاف أنه تم حجز 15 مصابًا داخل قسم الطوارئ بمستشفى أجا، تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات، فيما تصرح بالخروج ل6 مصابين بعد تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة تقل عمالًا وعاملات أنفار بالأجرة داخل ترعة على طريق الدير ميت العامل.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ر س 2692"، وكانت تقل مجموعة عمال من قرية قرقيرة بمركز السنبلاوين، وأثناء عودتهم من عملهم بإحدى الأراضي الزراعية، اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في انقلابها بالترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 23 عاملًا وعاملة، وهم، هاشم أحمد 30 سنة، ومصطفى عطية الموجي 63 سنة، وأحلام علي عبده المحمدي 53 سنة، وعلاء عرفة الشافعي 32 سنة، ومحمد مصطفى أحمد 35 سنة، غنى سليمان محمد 33 سنة، وشفيقة جلال السيد 46 سنة، وعفاف رجب إبراهيم 35 سنة.

كما أصيبت رشا رضا عبدالجواد 42 سنة، ويسرية محمد الطنطاوي 47 سنة، ورابعة مصطفى شاهين 40 سنة، وهبة أحمد موسى 35 سنة، وعطيات سالم 42 سنة، مزايا وجيه سليمان 52 سنة، وسيد جاد السيد 15 سنة، ومصطفى أحمد شحاته 42 سنة، ومحمد أحمد 41 سنة.

وأصيب أيضًا حكمت أحمد عطية 50 سنة، وعزة محمد أحمد 50 سنة، وصدفة حمزة عبد اللطيف 53 سنة، وفاطمة عبد الفتاح 55 سنة، وفوزية عبد الله 50 سنة، وعلي محمد عرفة 30 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية قرقيرة بالسنبلاوين.