وكالات

قال مصدر دبلوماسي سوداني، الأربعاء، إن الجيش السوداني علق مشاركته في مفاوضات جدة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، أنه سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ "اتفاق جدة" بين ممثلى الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.