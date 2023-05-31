وقالت غريط ، إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أكدوا في جدة، على الاتفاق بترتيبات إنسانية ووقف لإطلاق النار قصير المدى، على أن ينفذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد . 