مشروع تخرج لطلاب بإعلام الأزهر بإطلاق موقع لخدمة التربية بالقيم الإسلامية

أطلق طلاب بكلية الإعلام بجامعة الأزهر موقع تكوين الذى يهتم بتربية الأطفال فى الإسلام، يهدف الموقع إلى توفير المعلومات والنصائح والأدوات الضرورية للآباء والأمهات وكل من يهتم بتربية الأطفال بطريقة صحيحة ومتوافقة مع القيم الإسلامية، وهو مشروع التخرج.

يشمل الموقع مقالات ونصائح حول النشأة الصحيحة للطفل فى الإسلام، والتربية الإسلامية المناسبة لكل مرحلة عمرية، وكيفية تعليم الأخلاق والقيم الإسلامية للأطفال.، وكيفية تحقيق التوازن بين الجانب الدينى والعلمى فى تربية الأطفال.

ويهتم الموقع أيضًا بتأثير المواقع الإلكترونية على الأطفال وكيفية حمايتهم من المحتويات الضارة، وتحديد كيفية استخدام الإنترنت بطريقة آمنة وصحية للأطفال. كما يشمل الموقع نصائح حول كيفية تحديد الوقت المناسب لاستخدام الأجهزة الإلكترونية وكيفية تحفيز الأطفال للمشاركة فى الأنشطة الخارجية والألعاب الرياضية.

يتميز الموقع بتوفير محتوى عالى الجودة وذو مصداقية عالية، حيث يتم إنشاؤه من قبل خبراء فى مجالات تربية الأطفال والدين الإسلامي. ويتميز الموقع بتصميم بسيط وسهل الاستخدام، مما يجعله ملائمًا لجميع الأفراد الذين يهتمون بتربية الأطفال وتأثير المواقع الإلكترونية عليهم.

يعمل فريق الموقع باستمرار على تحديث المحتوى وتوفير المعلومات الجديدة والمفيدة للزوار. ويوفر الموقع قسم خاص للأسئلة والإجابات، حيث يمكن للزوار طرح أسئلتهم والحصول على إجابات من قبل خبراء الموقع ومن أعضاء المجتمع الذين يشاركون فى نفس مجال الاهتمام.

يمثل موقع تكوين مصدرًا موثوقًا ومفيدًا للآباء والأمهات والمربين والمعلمين والمهتمين بتربية الأطفال فى الإسلام وتأثير المواقع الإلكترونية عليهم. ويمكن للجميع الاستفادة من الموقع الذى يهدف إلى تحسين رعاية وتربية الأطفال وتعزيز صحتهم الجسدية والعقلية وتعزيز القيم الإسلامية فى حياتهم.