مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يستضيف حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة

كتب: محمد الأحمدى

استضاف مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة، بقيادة دكتور خالد صالح، في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لورشة عمل مكثفة امتدت على مدار 3 أشهر من التدريب على العزف الجماعي داخل الأوركسترا الوترى للهواة بتكوينه الكلاسيكي الغربي بقيادة خالد صالح.

من جانبه رحب الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بالحاضرين مؤكدًا على تقدير الكنيسة لدور الفن والثقافة وهو المبدأ الذي دفع الكنيسة لتأسيس مركز جسور.

يعتبر فريق أوركسترا إيزيس مكون بالكامل من الهواة يعمل على تقديم المعزوفات العالمية ذات الطابع الكلاسيكى الغربى، بالإضافة لأن العازفين من أعمار وخلفيات مختلفة يجتمعون معًا للعزف بشكل احترافى.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً.

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.