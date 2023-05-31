اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يستضيف حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:02 م
مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يستضيف حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضاف مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة، بقيادة دكتور خالد صالح، في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لورشة عمل مكثفة امتدت على مدار 3 أشهر من التدريب على العزف الجماعي داخل الأوركسترا الوترى للهواة بتكوينه الكلاسيكي الغربي بقيادة خالد صالح.

من جانبه رحب الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بالحاضرين مؤكدًا على تقدير الكنيسة لدور الفن والثقافة وهو المبدأ الذي دفع الكنيسة لتأسيس مركز جسور.

يعتبر فريق أوركسترا إيزيس مكون بالكامل من الهواة يعمل على تقديم المعزوفات العالمية ذات الطابع  الكلاسيكى الغربى، بالإضافة لأن العازفين من أعمار وخلفيات مختلفة يجتمعون معًا للعزف بشكل احترافى.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً.

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.


الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور الثقافى

أوركسترا إيزيس



الموضوعات المتعلقة

مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية اليوم

السبت، 20 مايو 2023 09:30 ص

مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية يستضيف منظمة بوصلة الطلابية

الجمعة، 19 مايو 2023 01:00 م

مركز جسور الثقافى يستضيف حفل أوركسترا إيزيس ضمن أنشطة شهر مايو

الخميس، 18 مايو 2023 03:03 م

مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة للمشغولات الجلدية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:48 م

مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لمناقشة القهر بشكل مسرحى

الجمعة، 05 مايو 2023 05:01 م

مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم "المكرمية".. صور

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:09 م

مركز جسور الثقافى ينظم عرضاً للحكى بعنوان "هنا القاهرة"

الأربعاء، 15 مارس 2023 06:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة