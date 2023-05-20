اليوم السابع
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مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية اليوم

السبت، 20 مايو 2023 09:30 ص
مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية اليوم ورشة لتعليم فن المكرمية
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر يومي الثامن عشر والعشرون من شهر مايو الجاري، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.
 
 
وتتضمن الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شرائها، على أن يقوم كل متدرببتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يحتفظ بها بعد انتهاء الورشة.
 
وتعتبر الورشة الحالية هي الورشة السادسة والتي تقدمها مارتينا لوثر، إذ يهتم المركز بتعليم الحرف الفنية وتقديم الورش بناءً على طلب المشاركين. 
 
الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

فن المكرمية

مركز جسور

الكنيسة

اخبار مصر



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