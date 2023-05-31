اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مدارس الجيزة تعلن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 السبت المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:45 ص
مدارس الجيزة تعلن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 السبت المقبل طلاب الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن مدارس محافظة الجيزة يوم السبت المقبل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يوم غد الخميس.
 
وأكدت محافظة الجيزة أنه فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير على المواطنين، وذلك عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم.
 
جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور في مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.
 
وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الإثنين.
 

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه

نتيجه الشهاده الاعداديه الجيزة

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال ساعات

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:36 ص

لطلاب الشهادة الإعدادية.. خطوات الحصول على نتيجة نهاية العام 2023

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:00 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:34 ص

محافظ الجيزة يعتمد غدا نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2023

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:00 ص

إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى المدارس الأسبوع المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:00 ص

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة