مدارس الجيزة تعلن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 السبت المقبل

كتبت - مرام محمد

تعلن مدارس محافظة الجيزة يوم السبت المقبل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية ، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يوم غد الخميس.

وأكدت محافظة الجيزة أنه فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير على المواطنين، وذلك عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور في مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الإثنين.