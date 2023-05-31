محافظ سوهاج يعتمد ترقية 9 آلاف و190 معلما وأخصائيا اعتبارا من يناير 2023

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 313 لسنة 2023م، والذي يتضمن ترقية 9 آلاف و190 "معلما/أخصائيا" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، والذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي، والبرامج التدريبية المعتمدة، وباقي الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2023، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالي لصدور القرار .

وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كافة الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية؛ لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج.