محافظ بنىي سويف يبحث إقامة مشروعات فى مجال الطاقة الشمسية وتخزين أُكسيد الكربون

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه اليوم، وفداً من شركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان العالمية اليونانية، ضم مارسيل كوبز ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، كريستوس باناجو بولوس المدير الاقليمي، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ ، المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، توني عثمان مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع ممثلى المجموعة، إقامة بعض المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال الطاقة الشمسية المتجددة،ومشروعات تخزين ثاني أكسيد الكربون في صهاريج تفريغ البترول ، والتي تتماشى مع توجيهات الدولة نحو التوسع في تنويع مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ، حيث رحب المحافظ بأي مقترحات لمشروعات استثمارية ، تدعم إستراتيجية بني سويف التنموية التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية رئيسية أساسية من أبرزها قطاع الصناعة والاستثمار.

كما تناول اللقاء عرض موجز عن مجمل أنشطة ومجالات عمل مجموعة تيتان، والتي تمتلك بشكل مباشر العديد من المشروعات في عدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،ولديها في مصر مجموعة شركات تشمل(الأسكندرية لأسمنت بورتلاند وتيتان للخرسانة والركام مصر وشركة الطاقة البديلة الخضراء "بجانب أسمنت بني سويف)بحجم استثمارات تقترب من 15 مليار جنيهاً ، تعمل في مجال إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه،وتوفر آلاف من فرص العمل،بجانب مساهماتها المتميزة في مجال العمل الأهلي تفعيلاُ لمسؤوليتها المجتمعية.



