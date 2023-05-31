اليوم السابع
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محافظ المنوفية: ضبط 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:16 ص
محافظ المنوفية: ضبط 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية شارع سوق المواشي بمنوف، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، كما تم ضبط 1 طن لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر بأحد ثلاجات حفظ وتجارة اللحوم المجمدة بقويسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية .
 
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم الأربعاء عن تحرير 204 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين 94 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ، و 110 محضر مخالفات مخابز  نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، مشيراً إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين .
 
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
 
 

 


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