وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي أطلقت قمر استطلاع عسكري، "ماليجيونج -1"، مركبا على صاروخ حامل من نوع جديد "تشوليما -1" في موقع بالقرب من مقاطعة فيونجان.

وأضافت أن الصاروخ الحامل سقط في البحر الغربي لكوريا بعد أن فقد قوة الدفع بسبب التشغيل غير الطبيعي لمحرك المرحلة الثانية بعد انفصال المرحلة الأولى.

وقال المتحدث باسم الإدارة الوطنية، إن العلماء والفنيين والخبراء المعنيين يبدأون الآن في اكتشاف الأسباب التي أدت إلى فشل الإطلاق.

وتابع أنها ستحقق بدقة في العيوب الخطيرة التي تم الكشف عنها في إطلاق القمر الصناعى، وستتخذ إجراءات علمية وتكنولوجية عاجلة للتغلب عليها وإجراء الإطلاق الثاني في أسرع وقت ممكن من خلال اختبارات جزئية مختلفة.

وكان نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي ري بيونج تشول قد أعلن أمس أن بلاده تعتزم إطلاق "قمر صناعي استطلاع عسكري" بسبب التحركات الأمريكية، قائلا "البيئة الأمنية المقلقة السائدة في المنطقة بسبب الأعمال العسكرية الخطيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة والقوات التابعة لها تتطلب منا أن نحصل وبشكل ملح على وسيلة استطلاع ومعلومات موثوقة قادرة على جمع المعلومات حول الأعمال العسكرية للعدو في الوقت الفعلي".

وكانت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أكدوا أن إطلاق قمر صناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.