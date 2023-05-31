اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:54 م
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قطع المياه بقرى دكرنس لمدة 7 ساعات غدًا لأعمال الصيانة

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:24 م
قطع المياه بقرى دكرنس لمدة 7 ساعات غدًا لأعمال الصيانة قطع المياة
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى دكرنس وهم : ( الوحدة المحلية بالمحمودية - عرب زيدان - منشأة عبد الرحمن - الربيعات) غدًا الخميس الموافق 2023/6/1 لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360مم بولي ايثيلين ميت فارس - عرب زيدان.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

و وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، لرئيس مجلس المدينة، بمتابعة اعمال الصيانه لسرعة اعادة المياه للمواطنين ، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة لهم، خلال فترة الانقطاع.


الدقهليه

مياه الدقهليه

قطع المياه

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