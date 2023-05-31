فحص آلاف السيدات ضمن دعم صحة المرأة المصرية فى المنيا.. تفاصيل

المنيا - حسن عبد الغفار

دعمت صحة المرأة فى قرى ونجوع محافظة المنيا منذ إطلاقها، المبادرات الرئاسية ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى توفير كثير من احتياجات القرى والنجوع، ومن بينها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف عن الأمراض المزمنة، وذلك من خلال فرق متنقله تقدم الخدمة الصحية بالمجان للسيدات، وساهمت فى الكشف على آلاف منهن.

وقال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى.

وأضاف سمير أنه يتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزى ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا

ومن ناحيته قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المبادرات الرئاسية حققت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا حيث تم فحص 8 الاف و691 سيدة على مدار شهر ابريل الماضى، وفحص 13 الف و480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر مارس الماضى

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى استمرار أعمال المسح الميدانى للتطعيمات الروتينية للأطفال اقل من 5 سنوات بجميع الادارات الصحية بالمحافظة للاطمئنان على تلقى جميع الاطفال للمصريين وغير المصريين حتى عمر 5 سنوات لكافة جرعات الطعوم الروتينية والتى تستمر حتى نهاية شهر مايو.

وقال الدكتور عماد مهنى مدير ادارة التطعيمات ومكاتب الصحة أن مديرية الصحة بالمنيا جهزت 1144 فرقة متحركة و346 فرقة ثابتة للقيام بأعمال المسح حيث تقوم فرق التطعيمات بالمرور على جميع المنازل من شقة إلى شقة للاستعلام عن الحالة التطعيمية للأطفال حتى 5 سنوات وفى حالة وجود اطفال متخلفين عن التطعيمات يتم حصرهم وتطعيمهم بالجرعات اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هناك جولات مستمرة لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة ومتابعة انتظام الخدمات الطبية والاطمئنان على مدى الالتزام التام بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين وأكد على أن أى تقصير سوف يواجه على الفور بكل حزم، واستمرار الجولات التفقدية المفاجئة على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.