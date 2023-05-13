فحص 2 مليون و957 ألف سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بنمو الوعى لدى السيدات وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن للاشتراك بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

وأضافت أنه بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات بالبحيرة منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 الآن 2 مليون و957 ألف سيدة وآنسة بنطاق المحافظة، كما تم إحالة عدد 58393 سيدة لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة، مؤكدة على تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن، ضمن فاعليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

فيما أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية والتى تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة والإكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.