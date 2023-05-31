اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 09:38 ص
أكرم القصاص
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عمدة كراسنودار الروسية: حريق بمصفاة نفط.. ويرجح وقوع هجوم بطائرة مسيرة

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:01 ص
عمدة كراسنودار الروسية: حريق بمصفاة نفط.. ويرجح وقوع هجوم بطائرة مسيرة حريق بمصفاة نفط - أرشيفية
وكالات

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قال عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، ورجج أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال عمدة كراسنودار في قناته على "تيليجرام"، اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع بمصفاة "أفيبسك"، في إحدى وحدات ضخ المازوت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى طائرة بدون طيار هي السبب في الحادث، مؤكدا ن فرق الإطفاء وأجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان بسرعة، وتعمل على إخماد الحريق.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته  100 متر مربع، ولم تقع أي إصابات.

 


عمدة كراسنودار

روسيا

مصفاة أفيبسكي

طائرة مسيرة



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