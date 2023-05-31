اليوم السابع
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عصابة سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر: نفذنا 4 جرائم بأسلوب الخطف

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:00 ص
عصابة سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر: نفذنا 4 جرائم بأسلوب الخطف جريمة سرقة الهاتف- أرشيفية
كتب سليم على

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أعترف شخصان أمام النيابة العامة، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة هواتف المواطنين في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وأقرا بارتكاب 4 وقائع بأسلوب الخطف. 
 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
 
وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف". 
 

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