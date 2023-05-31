اليوم السابع
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طارق سعدة يهنئ الإعلاميين فى عيدهم.. ويثمن دور الإذاعة فى تشكيل وبناء الوعى

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:41 م
طارق سعدة يهنئ الإعلاميين فى عيدهم.. ويثمن دور الإذاعة فى تشكيل وبناء الوعى طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ
كتب محمد السيد الشاذلى

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هنأ طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الإعلاميين في عيدهم التاسع والثمانين، مؤكدا علي دورهم الوطني المهم في غرس القيم الحقيقية للشخصية المصرية من خلال المحتوي الذي كان يقدمه رواد الإذاعة والذي كان له دور كبير في تشكيل وبناء وعي المواطن المصري.

وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أن هؤلاء الرواد حملوا علي عاتقهم نشر الثقافة والإبداع بين جموع الشعب المصري، متابعا: "ورغم أن برامجهم سجلت في أربعينيات القرن الماضي إلا أنها لا تزال تعيش في وجدان الناس حتي الآن".
 
وأشار نقيب الإعلاميين إلي أن الإذاعة المصرية كانت وما زالت هي مصدر الترفيه والتثقيف الأول لدى المصريين حيث تميزت بأنها تقدم البرامج الجماهيرية الجاذبة للجمهور، وحفر الكثير من عمالقة الإذاعة أسماءهم وأصواتهم في أذهان وآذان المستمعين علي مر السنين، مضيفا: "وامتد تأثير ذلك على الدول العربية والإفريقية من خلال شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهه لدول القارة السمراء، ولا تزال الإذاعة المصرية تحتفظ برونقها ومكانتها ولها جمهورها الكبير المنتشر علي مستوى الوطن العربي بل والعالم أجمع".
 
وطالب طارق سعدة الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحري الصدق والمهنية لتقديم إعلام هادف يحافظ علي قيم ومبادئ المجتمع المصري ويتماشي مع التطور التكنولوجي الذي يشهده الإعلام في العالم. 
 
ووجة نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية علي دعمه للإعلام في الجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية حقيقية وشاملة في كافة المجالات وللإعلاميين في عيدهم التاسع والثمانين، مؤكدا أن الاعلام المصري يسير علي الدرب وماض في تقديم رساله اعلامية توعوية متزنة تحافظ علي قيم ومبادئ المجتمع المصري وثوابت الدولة الوطنية.

نقابة الاعلاميين

عيد الاعلاميين

طارق سعدة

الاعلاميين



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