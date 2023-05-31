ضبط عاطل قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من القبض على عاطل بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه مشاجرة بينهم بسبب خلافات بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فى مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهم، على الفور قرر اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.