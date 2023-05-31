إزالة 12 حالة تعد على أراضى الدولة بمركز المحلة

أكد رئيس مركز و مدينة المحلة على تواصل أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بمركز المحلة، بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية .

وأوضح أنه تم تنفيذ 12 قرارا إزالة ، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قري مركز المحلة، وتمكنت الحملات من إزالة 7حالات تعد على أملاك الصرف بنطاق الوحدة المحلية بالعامرية ، على مساحة 816 متر ، عبارة عن مبانى وأسوار من البلوك وقطع جسور .

بالإضافة إلى إزالة تعد، على أملاك السكة الحديد، بقرية عياش زمام الوحدة المحلية بصفط تراب ، عبارة عن كشك وفرش كراسى، على مساحة 9 متر .

وواصلت الحملات بإزالة 4 حالات، متغير مكاني ، بالوحدات المحلية لقرى العامرية والجابرية ومحلة حسن ، وتم إزالة مبنى بالاعمدة الخرسانية والطوب الاحمر بدون سقف ، على مساحة 185 متر ، وإزالة سور بالبلوك ، على مساحة 41 متر طولي، بقرية دنوشر التابعة لوحدة العامرية .

إلى جانب إزالة فرشة خرسانية وسور من البلوك الابيض ، على مساحة 140 متر ، بقرية كفر العبايدة التابعة لوحدة الجابرية .

كما تم إزالة مبنى بلوك وتعريش بالات قش، على مساحة 120 متر ، بعزبة غبريال بنطاق وحدة محلة حسن.

وأشار رئيس المدينة، إلى ضرورة تكثيف العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثانية ، وإزالة كافة أشكال التعديات ؛ لاعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.