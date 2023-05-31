اليوم السابع
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رصد أكثر من 15 مخالفة بيئية بالمنطقة الصناعية فى أسوان

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:15 ص
رصد أكثر من 15 مخالفة بيئية بالمنطقة الصناعية فى أسوان مخالفة بيئية بالمنطقة الصناعية بأسوان
أسوان- صلاح المسن

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم بتنظيم حملة مكبرة بنطاق حى جنوب شارك فيها نائب رئيس المدينة، ورئيس الحى والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية حيث إستهدفت الحملة التفتيش ورفع 23 حالة إشغال طريق، مع تحرير 9 محاضر شهادة صحية، و 4 محاضر نظافة عامة ، بالإضافة إلى الغلق الإدارى ل 2 محل تم رصد مخالفات بهما.
 
 وفى نفس السياق، قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالمرور الميدانى على المنطقة الصناعية بالعلاقى حيث تم رصد أكثر من 15 مخالفة متنوعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وخاصة أنه تم إنذار المخالفين أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم .

من ناحية أخري كان قد شن جهاز حماية المستهلك فرع أسوان عدة حملات رقابية على المخابز والمنشآت الغذائية والفنادق ومحال الجزارة ،  بمراكز ومدن المحافظة، من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

  و إستكمل جهاز حماية المستهلك بإشراف من صالح فنجرى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان،  تنظيم الحملات المكبرة الهادفة للضرب بيدٍ من حديد على الجشعين من التجار والمحتكرين للسلع، وقد إستهدفت هذه الحملات المرور على 40 منشأة تجارية على مدار 3 أيام داخل نطاق مدينة أسوان ، ومركز ومدينة كوم أمبو ، وأيضاً مركز ومدينة إدفو .

حيث أسفرت عن تحرير 39 محضراً ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، منهم 2 محضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية،  وتم تحرير المحاضر، وقيدها بمركز شرطة أسوان حيث أصدرت النيابة العامة فى المحضرين قرار بالإعدام، وتم إعدام الأحراز المضبوطة بالطرق الصحية السليم،  بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعارالسلع المعروضة للبيع، فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات للنظافة العامة والإشتراطات البيئية،   وإشغال للطريق العام،  وكذا عدم حمل شهادة صحية ، علاوة على الذبح خارج السلخانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان قد شن جهاز حماية المستهلك بأسوان،  حملات مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح فى المنافذ التجارية،  وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعى جميع الفئات؛ وهناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق بأسوان وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك ، وذلك لمراقبة الأسعار وتواجد السلع وعدم إستغلال المواطنين.

 

 

 


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